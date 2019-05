Semifinali Europa League: tabellone, calendario, date e orari

L'Europa League è arrivata alle semifinali: quattro squadre si contendono il trofeo, che verrà assegnato a Baku.

, , , e eliminate man mano, in non rimangono squadre italiane: per l'ennesima volta l' non porterà a casa il trofeo continentale, che manca oramai dal 1999.

EUROPA LEAGUE: DATE SEMIFINALI

In occasione del sorteggio dei quarti di finale sono stati stabiliti anche gli accoppiamenti delle semifinali: definito il tabellone completo dell'Europa League fino alla finale di Baku. Le semifinali si giocheranno il 2 e il 9 maggio.

SEMIFINALI - ANDATA

DATA ORA PARTITA 2 mag 21:00 - 1-1 2 mag 21:00 - 3-1

SEMIFINALI - RITORNO

DATA ORA PARTITA 9 mag 21:00 Valencia-Arsenal 9 mag 21:00 Chelsea-Eintracht

EUROPA LEAGUE: DATE QUARTI DI FINALE

I quarti di finale di Europa League sono stati disputati ad aprile 2019, nel giro di una settimana: andata l'11, ritorno il 18. A differenza dei turni precedenti, si è giocato in una sola fascia oraria: tutte le partite hanno avuto inizio alle 21.00, così come accadrà per le semifinali.

QUARTI DI FINALE - ANDATA

DATA ORA PARTITA 11 apr 21:00 Arsenal-Napoli 2-0 11 apr 21:00 -Eintracht 4-2 11 apr 21:00 -Valencia 1-3 11 apr 21:00 Slavia Praga-Chelsea 0-1

QUARTI DI FINALE - RITORNO

DATA ORA PARTITA 18 apr 21:00 Napoli- Arsenal 0-1 18 apr 21:00 Eintracht -Benfica 2-0 18 apr 21:00 Valencia -Villarreal 2-0 18 apr 21:00 Chelsea -Slavia Praga 4-3

DOVE VEDERE L'EUROPA LEAGUE IN TV E STREAMING

L'Europa League 018/2019 è trasmessa in esclusiva da Sky. Le partite della più seconda competizione europea per club saranno trasmesse sui canali del pacchetto 'Sky Sport', ma saranno visibili anche in su SkyGo, la piattaforma riservata agli abbonati Sky utilizzabile grazie a cellulare, pc o tablet.

Europa League comunque anche in chiaro, con una gara a settimana disponibile su TV8 e sul sito ufficiale dello stesso canale.