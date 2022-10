Quanti Mondiali ha vinto la Germania? L'Albo d'oro

Le edizioni del Mondiale vinte dalla Germania e quelle saltate dalla rappresentativa tedesca durante la storia del torneo.

Quando la Germania, la Nazionale tedesca maschile di calcio, sbaglia un grande appuntamento, siano Europei o Mondiali, si fa la storia. Perchè il team Fußballnationalmannschaft è sempre in prima fila, difficilmente fuori dai primi quattro posti di ogni torneo.

Divisa tra Germania Ovest e Germania Est, la squadra si è ricomposta dopo la Caduta del Muro. I titoli vinti dall'Ovest sono considerati come quelli della Nazionale tedesca tutta: per decenni è stata la formazione Ovest ad avere trionfi e carattere principale, mentre la DDR, la Nazionale di calcio della Repubblica Democratica Tedesca, è stata assorbita dai vicini dopo la riunificazione.

QUANTE VOLTE LA GERMANIA HA VINTO IL MONDIALE?

Quattro. Nel 1954, nel 1974, nel 1990 e nel 2014. La Germania ha gli stessi titoli mondiali dell'Italia e solamente uno in meno rispetto al Brasile, la squadra più vincente nella storia del calcio. Oltre le vittorie che hanno reso leggendari fuoriclasse come Beckenbauer, Rummenigge e Neuer, la Nazionale tedesca è anche arrivata in finale in quattro occasioni.

Non solo, visto che la Germania ha chiuso al terzo posto, portando in patria la medaglia di bronzo, nel 1934, nel 1970, nel 2006 e nel 2010. Fino all'ottobre 1990, con la riunificazione tedesca, i titoli vinti dalla Germania sono arrivati sotto la bandiera dell'Ovest.

GERMANIA FUORI DAI MONDIALI

Solamente nel 1950 la Germania non ha partecipato ai Mondiali. In quell'occasiona la formazione tedesca, intesa come Ovest, venne esclusa dai Mondiali giocati in Brasile e vinti dall'Uruguay. Insieme al Giappone, la Nazionale Ovest venne esclusa in partenza al pari dell'Est come punizione per la Seconda Guerra Mondiale.

Al pari della Germania fu escluso anche il Giappone, mentre l'Italia, anch'essa parte dell'Asse, venne comunque invitata a giocare i Mondiali in qualità di paese Campione in carica e grazie al ruolo di Ottorino Barassi, vicepresidente FIFA a custore della Coppa Rimet nei bellici anni '40.