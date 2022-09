Quanti goal hanno fatto Cristiano Ronaldo e Messi? Tutti i numeri della carriera

Quanti goal hanno segnato Cristiano Ronaldo e Messi? Chi è in vantaggio? Ecco tutti i mostruosi numeri dei due fuoriclasse.

Messi o Ronaldo, Cristiano o Lionel. Sempre loro. Gli anni 2010 sono stati senza dubbio quelli del duopolio tra il portoghese e l'argentino, che nel corso delle ultime stagioni si sono spartiti trofei, prime pagine e record in termini realizzativi.

Ma quanti goal hanno segnato Messi (trasferitosi al PSG) e Cristiano Ronaldo nella loro carriera da professionisti tra club e Nazionale maggiore? Ora l'argentino gioca nel PSG, mentre il portoghese è tornato al Manchester United.

Ecco tutti i mostruosi numeri dei due Pallone d'Oro, in una sfida a distanza che sta continuando con le nuove maglie (non considerati i goal con le Nazionali giovanili, la stagione di Messi con il Barcellona C, tra i dilettanti, e quella di Ronaldo con lo Sporting B, anch'essa fuori dai professionisti) (aggiornato al 28/9/2022)

GOAL UFFICIALI DI CRISTIANO RONALDO