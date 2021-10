Quanti goal ha segnato Haaland in carriera?

L'attaccante norvegese è il giovane giocatore più prolifico al mondo: tutti i dati su presenze e goal tra Nazionale e club.

Ha sconvolto il calcio europeo e mondiale come in pochi hanno fatto prima di lui. All'età di Erling Haaland, però, nessuno era stato mai così tanto in alto riguardo le reti segnate. Lui sì, macchina da goal implacabile che ad appena 21 anni ha messo insieme più di centoventi goal tra professionisti e Nazionale.

Dopo aver giocato a inizio carriera con il Bryne 2, con il quale ha subito stupito ad appena 15 anni, Haaland è passato per il Molde, con il quale anche in questo caso ha militato nella quarta serie (non professionistica), per poi spiccare il volo

GOAL UFFICIALI DI HAALAND *

Squadra Competizione Presenze Goal Bryne Campionato 16 0 Molde Campionato 39 14 Salisburgo Campionato 16 17 Borussia Dortmund Campionato 49 50 Bryne Coppe Internazionali 0 0 Molde Coppe Internazionali 5 4 Salisburgo Coppe Internazionali 7 8 Borussia Dortmund Coppe Internazionali 11 13 Bryne Coppe nazionali 0 0 Molde Coppe nazionali 6 2 Salisburgo Coppe nazionali 4 4 Borussia Dortmund Coppe nazionali 8 8 Norvegia 15 12 Totale 176 132

* non sono considerati i goal in quarta serie norvegese, in cui partecipano le squadre regionali