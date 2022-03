Quante Champions League ha vinto il Real Madrid?

Il Real Madrid è la squadra che ha vinto più Champions League. Club numero uno per trofei vinti, la squadra spagnola è probabilmente la più famosa al mondo. E' stato il team della capitale a dominare il calcio continentale nelle prime edizione del torneo, all'epoca della Coppa di Campioni, ed è tornato al top con il nuovo millennio e una serie incredibile di campioni.

LE CHAMPIONS LEAGUE VINTE DAL REAL MADRID

I Blancos hanno conquistatato la Champions League in ben 13 occasioni. Il Real Madrid è l'unica squadra capace di arrivare in doppia cifra relativamente ai trofei vinti, staccando nel corso del tempo le altre grandissime del continente, ovvero Milan, Liverpool e Bayern Monaco.

Il Real Madrid ha comunque avuto qualche delusione in finale, visto e considerando le sconfitte del 1962, 1964 e 1981. I Blancos hanno però ottenuto il trofeo negli anni: 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018.

QUANTI TROFEI EUROPEI HA VINTO IL REAL MADRID?

Detto delle 13 Champions, il Real Madrid può osservare in bacheca anche 2 Coppa UEFA e 4 Supercoppa Europea. Niente da fare invece per la Coppa delle Coppe, competizione che ha chiuso i battenti oltre vent'anni fa. I Blancos hanno disputato quest'ultimo torneo in quattro occasioni.

Il Real Madrid completa la sua bacheca internazionale con 7 successi tra Coppa Intercontinentale e Mondiale per Club, ultima delle quali conquistata nel 2018.

I TITOLI SPAGNOLI DEL REAL MADRID

La Liga si è conclusa con la vittoria del Real Madrid in 34 occasioni: record assoluto in Spagna. I Blancos hanno inoltre conquistato 19 volte la Coppa del Re e 12 Supercoppa di Spagna. In passato sono esistite anche la Coppa Eva Duarte e la Coppa della Liga: entrambe vinte in una sola occasione.