Quando torna Spinazzola? Infortunio e tempi di recupero

L'esterno della Roma si è infortunato nei quarti di Euro 2020 e dovrà stare fermo a lungo in virtù delle sue condizioni.

Il migliore azzurro degli Europei? Forse, considerando i premi di man of the match ottenuti a più riprese e la generale esplosione con la maglia dell'Italia. Leonardo Spinazzola è però finito k.o nei quarti, vittoriosi, contro il Belgio, costretto a lasciare il campo in barella e in lacrime.

Spinazzola, causa brutto infortunio rimediato nel match degli Europei itineranti, dovrà così stare fermo a lungo. Ai box per mesi, l'ex esterno della Juventus dovrà lavorare con calma e pazienza per poter tornare al top e ripetere le prestazioni di metà 2021.

QUANDO TORNA SPINAZZOLA?

Spinazzola rimarrà fermo per almeno cinque-sei mesi in virtù dell'infortunio patito contro il Belgio. Mourinho non riuscirà ad averlo a disposizione per tutta la prima parte di stagione, costretto a puntare su altri esterni per la sua nuova avventura italiana, undici anni dopo l'addio all'Inter.

L'INFORTUNIO DI SPINAZZOLA

Il 28enne ha rimediato la rottura sottocutanea del tendine d'Achille. Un brutto infortunio non risolvibile prima di diversi mesi, con la prima fase del recupero in Finlandia sotto professore Sakari Orava dell’Hospital NEO di Turku. Uno specialista nel curare questo tipo di problemi, tanto che nel 2019 la Roma si affidò a lui per risolvere quelli di Cristante.

QUALI GARE SALTA SPINAZZOLA?

Non solo l'ultima parte degli Europei. Spinazzola non potrà essere a disposizione di Mourinho e della Roma per almeno tre-quattro mesi di Serie A, praticamente per tutto il girone d'andata. Non solo: salterà le gare di Coppa Italia e di Conference League in cui sarà impegnata la compagine giallorossa. Via via si capiranno meglio i tempi specifici di recupero, di base oscillanti tra i cinque e i sei mesi.