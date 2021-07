Quando si gioca Italia-Inghilterra: data, ora e sede della finale

L'Italia affronterà l'Inghilterra nella finalissima di Euro 2020 che mette in palio il titolo di campione d'Europa.

La notte decisiva. Saranno Italia ed Inghilterra a contendersi il titolo di campione d'Europa nella finale di Euro 2020. Roberto Mancini contro Gareth Southgate, due Ct che sognano di celebrare il primo titolo da condottieri delle rispettive nazionali.

L'Italia, dopo aver dominato il girone con tre vittorie su tre maturate contro Turchia, Svizzera e Galles, ha superato 2-1 ai tempi supplementari l'Austria di Foda agli ottavi di finale, dopo che la battaglia dei tempi regolamentari si era chiusa sullo 0-0.

Ai quarti è arrivato un altro 2-1, questa volta buono per piegare la resistenza del Belgio e per staccare il pass per le semifinali. In semifinale la sfida con la Spagna è dilatata sino ai calci di rigore dove l'ultimo e decisivo penalty di Jorginho ha schiuso le porte alla terza finale nelle ultime sei edizioni degli Europei, dopo quelle perse nel 2000 e nel 2012.

Tra gli Azzurri e la coppa si staglia l'ostacolo Inghilterra. La Nazionale dei 'Tre Leoni' è anch'essa reduce da un percorso pressoché netto. Due vittorie contro Croazia e Repubblica Ceca inframezzate dal pari con la Scozia, hanno permesso agli inglesi di accedere agli ottavi da primi del raggruppamento.

Nel primo confronto ad eliminazione diretta la truppa Southgate ha piegato 2-0 la Germania, prima di travolgere 4-0 l'Ucraina nel turno successivo. In semifinale l'Inghilterra ha piegato la resistenza della sorprendente Danimarca regalandosi l'atto finale del torneo.

FINALE ITALIA-INGHILTERRA: QUANDO E A CHE ORA SI GIOCA

Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020, si giocherà domenica 11 luglio, con calcio d'inizio fissato per le ore 21.00

FINALE ITALIA-INGHILTERRA: DOVE SI GIOCA

L'atto decisivo degli Europei si giocherà allo Stadio Wembley di Londra palcoscenico che ha recentemente ospitato entrambe le semifinali della manifestazione.

FINALE ITALIA-INGHILTERRA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La finale che vedrà impegnata l'Italia a Euro 2020 sarà visibile sia in chiaro sulla Rai, con canale di riferimento Rai Uno, che su Sky Sport attraverso un abbonamento: i canali sui quali sarà possibile assistere al match degli Azzurri saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Football e il canale numero 252 del satellite.

Italia-Inghilterra sarà visibile anche attraverso il servizio streaming gratuito di Rai Play al quale si potrà accedere semplicemente collegandosi al portale di riferimento. Servizio streaming disponibile anche per gli abbonati Sky che potranno ricorrere al servizio Sky Go o in alternativa a NOW.

Nel prima caso basterà collegarsi con il portale o scaricare l'app dedicata compatibile con i sistemi iOS o Android. Nel secondo sarà sufficiente acquistare il 'Pacchetto Sport' e selezionare il match dal palinsesto.