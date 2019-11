Qualificazioni Euro 2020 - Finlandia qualificata, Armenia eliminata

3-0 al Liechtenstein e prima volta all'Europeo per la Finlandia. Poker della Norvegia, alla Grecia non basta il successo in Armenia.

L'undicesima qualificata all'Europeo 2020 è la Finlandia, la prima esordiente del torneo che si svolgerà l'anno prossimo. Nel gruppo dell' è dunque la rappresentativa nordica a strappare il pass definitivo grazie ad un facile 3-0 sul Liechtenstein: niente da fare per Grecia, e Armenia.

Non basta dunque l'1-0 della Grecia in Armenia, con la prima ancora in corsa per un posto playoff, mentre i secondi sono già certi di non giocare l'Europeo 2020. Nel difficile gruppo F arriva un poker facile facile per la Norvegia, che ha superato in maniera roboante le Far Oer per continuare a sperare in una qualificazione diretta al torneo, nonostante la sicurezza di poter giocare i playoff.

GRUPPO D

DANIMARCA-GIBILTERRA

SVIZZERA-GEORGIA

GRUPPO F

NORVEGIA-FAR OER 4-0 [4' Reginiussen, 8' Fossum, 62' e 65' Sorloth]

ROMANIA-SVEZIA

SPAGNA-MALTA

GRUPPO J

ARMENIA-GRECIA 0-1 [34' Limnios]

FINLANDIA-LIECHTENSTEIN 3-0 [21' Tuominen, 63' rig. e 75' Pukki]

BOSNIA-ITALIA