PSG, il futuro di Thiago Silva in dubbio: si pensa a Koulibaly come sostituto

Il PSG riflette sul futuro di Thiago Silva, in scadenza di contratto a fine stagione: come sostituto spunta anche il nome di Koulibaly.

La stagione non è nemmeno arrivata a metà e l'obiettivo è ancora tutto da costruire, ma in casa le riflessioni sono già proiettate alla prossima stagione. Con un grosso punto interrogativo legato a Thiago Silva, considerato una certezza fino a pochi mesi fa.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Il capitano della squadra va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno e per ora il rinnovo non è ancora arrivato. Tanto che secondo 'Le Parisien' il club ancora non ha deciso il futuro del brasiliano, ma avrebbe già identificato il nome del sostituto ideale: Kalidou Koulibaly.

L'avvicendamento potrebbe prendere forma qualora la dirigenza decidesse di non prolungare l'accordo con l'ex Fluminense e , ipotesi al momento che sembra piuttosto probabile. Inoltre, come racconta il quotidiano della capitale francese, Thiago Silva sembra avere un'influenza negativa in spogliatoio.

Al momento il brasiliano percepisce il quarto stipendio più alto, dietro soltanto a Neymar, Mbappé e Cavani. Tuchel si è sbilanciato il mese scorso, affermando che non si immagina un PSG senza Thiago Silva. La dirigenza potrebbe però avere idee contrarie, soprattutto se le voci di 'influenza negativa' dello spogliatoio dovessero intensificarsi.

Intanto il PSG si cautela e pensa all'erede, in calo in questa stagione dopo essere stato uno dei migliori difensori della per diversi anni. Il suo futuro potrebbe ora essere in .