PSG-Nizza: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il PSG campione di Francia sfida il Nizza nella 35ª giornata di Ligue 1: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Thomas Tuchel, già campione di , ospita il di Patrick Vieira nella 35ª giornata di . I parigini guidano la graduatoria con 84 punti, frutto di 27 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, mentre gli Aquilotti si trovano al 7° posto a quota 51, con un cammino di 14 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, e difficilmente riusciranno a qualificarsi alle prossime Coppe europee, con il 4° posto per l' che dista 8 lunghezze.

Segui live e in esclusiva PSG-Nizza su DAZN

La stella Kylian Mbappé, squalificata per la gara, è il capocannoniere dei parigini e dell'intera Ligue 1 con 30 goal realizzati in 27 presenze, mentre Allan Saint-Maxim, autore di 6 reti in 30 partite giocate, è il giocatore più prolifico dei rossoneri. Il PSG viene da 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 giornate, cui si somma il k.o ai rigori nella finale di Coppa di Francia, il Nizza invece ha collezionato un pareggio, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA PSG-NIZZA

PSG-Nizza si disputerà il pomeriggio di sabato 4 maggio 2019 alle ore 17.00 nel palcoscenico del Parco dei Principi di Parigi. Fra le due squadre sarà il 56° confronto nel massimo campionato francese.

DOVE VEDERE PSG-NIZZA IN TV E STREAMING

La partita PSG-Nizza sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, con telecronaca di Alberto Santi. Gli utenti della piattaforma potranno seguirla su diversi dispositivi: ad esempio sulle smart abilitate, sui pc, sui tablet e sugli smartphone, ma anche collegando la propria tv a un decoder Sky Q o ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure avvalendosi di strumenti particolari come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Fin da pochi minuti dopo il fischio finale, inoltre, l'evento sarà a disposizione on demand per la visione integrale o dei soli highlights.

PROBABILI FORMAZIONI PSG-NIZZA

Tuchel non avrà a disposizione per squalifica né Mbappé, che ha già scontato il primo turno di stop nella gara contro il , né Neymar, entrambi sanzionati dal Giudice sportivo francese. In attacco potrebbe dunque rivedersi dal 1' Edinson Cavani, con Di Maria e Choupo-Moting ai suoi lati. L'alternativa è l'utilizzo di Draxler da esterno alto nel tridente, con Choupo-Moting centravanti. A centrocampo resta in forte dubbio Verratti dopo il problema alla caviglia sinistra, se dovesse farcela l'italiano rileverebbe Draxler come mezzala sinistra. In difesa Dagba e Bernat saranno i due terzini, con Marquinhos e Kimpembe a comporre la coppia centrale. Fra i pali ballottaggio fra Buffon e Areola. Saranno sicuramente assenti per infortunio Thiago Silva e Meunier.

Vieira non potrà ancora disporre di Cyprien a centrocampo, k.o per infortunio, e dovrebbe schierare i rossoneri con il 4-3-3. Davanti Sacko sarà il centravanti, con Saint-Maxim e Atal esterni offensivi. In mediana Tameze agirà da playmaker, con Lees-Melou e Makengo mezzali. Dietro coppia centrale formata da Herelle e Dante, con Burnell e Sarr terzini. Fra i pali ci sarà Benitez.

PSG (4-3-3): Buffon; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Dani Alves, Paredes, Verratti; Di Maria, Cavani, Choupo-Moting.

NIZZA (4-3-3): Benitez; Burnell, Herelle, Dante, Sarr; Lees-Melou, Tameze, Makengo; Saint-Maxim, Sacko, Atal.