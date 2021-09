PSG-Montpellier dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il PSG sfida il Montpellier all'8ª giornata di Ligue 1: ecco dove vedere la partita in streaming e diretta tv e le probabili formazioni.

PSG-MONTPELLIER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: PSG-Montpellier

Data: 25 settembre 2021

Orario: 21.00

Canale tv: Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Streaming: Sky Go , NOW

L'8ª giornata di Ligue 1 vede il PSG opposto al Montpellier: i parigini puntano a rafforzare il loro primo posto, mentre gli arancioblu sognano un risultato di prestigio.

La formazione allenata da Mauricio Pochettino non sta attraversando una fase particolarmente brillante. Le ultime due vittorie contro Lione e Metz, infatti, le ha ottenute entrambe nel finale e non senza sofferenza.

L'avversario di turno è la squadra guidata da Olivier Dall'Oglio, attualmente al decimo posto con 9 punti. Dopo il k.o. con il Lille del 29 agosto, sono arrivati 5 punti nelle gare giocate contro St. Etienne, Troyes e Bordeaux.

Il Montpellier è tra le squadre che sono riuscite a conquistare in titolo in quest’epoca di dominio del calcio francese da parte del PSG. Era la stagione 2011/12, quando la formazione di René Girard riuscì a vincere il campionato francese in un duello proprio con i parigini (allenati in corso d’opra da Carlo Ancelotti).

Di seguito troverete tante informazioni importanti riguardo a PSG-Montpellier: dalle news sulle formazioni fino a dei consigli utili su come guardare la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO PSG-MONTPELLIER

Il confronto tra PSG e Montpellier è in programma sabato 25 settembre, alle 20.45. Il teatro del match sarà il ‘Parco dei Principi’ di Parigi.

Il match potrà essere visto solo avendo l’abbonamento a Sky, che detiene in esclusiva i diritti del massimo campionato francese. Il canale dedicato alla sfida è Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

PSG-Montpellier sarà visibile anche in streaming grazie all’app Sky Go, gratuita per gli abbonati a Sky e disponibile per pc, smartphone e tablet.

Un’altra opzione per gli appassionati di calcio francese è NOW, servizio on demand di Sky che propone vari eventi dell’emittente satellitare tramite abbonamenti specifici.

IN DIRETTA SU GOAL

Questa importante sfida di Ligue 1 verrà seguita con attenzione anche da Goal, che vi proporrà le formazioni ufficiali e il racconto dei 90 minuti.

In casa PSG tiene banco la grana Messi, alle prese con un infortunio al ginocchio. In caso di forfait pronto il connazionale Icardi, in attacco insieme Mbappé e Neymar. Donnaruma potrebbe tornare tra i pali, protetto da una difesa composta da Hakimi, Marquinhos, Kimpembe e Mendes. Tante opzioni in mediana, con Di Maria ed Herrera che insidiano Ranifha e Wijnaldum. Danilo dovrebbe essere il regista.

Dall'Oglio dovrebbe optare per il 4-2-3-1 con Omlin in porta, Souquet e Ristic nel ruolo di terzini mentre Esteve e Cozza al centro della difesa. Ferri e Leroy comporranno il duo di centrocampo, mentre la trequarti sarà terra di conquista per Mollet, Savanier e Mavididi. In avanti Germain, autore di due goal contro il Bordeaux.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes; Di Maria, Danilo, Herrera; Mbappé, Icardi, Neymar.

MONTPELLIER (4-2-3-1): Omlin; Souquet, Esteve, Cozza, Ristic; Ferri, Leroy; Mollet, Savanier, Mavididi; Germain.