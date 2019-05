PSG, Mbappé da record: stipendio cresciuto del 1400%

Kylian Mbappé non conosce limiti: da quando si è trasferito al PSG dal Monaco, il suo stipendio è cresciuto del 1400% (20,7 milioni lordi).

Da quando si è concretizzato il trasferimento dal al per l'esorbitante cifra totale di 180 milioni di euro, la vita di Kylian Mbappé è cambiata completamente e non solo dal punto di vista dei risultati sportivi.

La 20enne stella dei parigini ha visto lievitare in maniera incredibile il suo stipendio, cresciuto addirittura del 1400% in accordo con la nuova biografia del calciatore.

Attualmente Mbappé guadagna infatti 20,7 milioni di euro lordi e, secondo quanto riportato da 'Le Journal du Dimanche' prima della pubblicazione del libro, il compenso dovrebbe aumentare di ulteriori 1,6 milioni nella stagione 2019/2020.

Al netto delle tasse, l'ex Monaco porta a casa 9,3 milioni ogni anno, cifra che lo rende uno dei giocatori più pagati al mondo nonostante la giovanissima età. Inoltre nel contratto è previsto che, anche in caso di modifiche nel regime fiscale francese, i suoi guadagni non diminuiranno.

Esplosione a livello globale con la vittoria dei Mondiali in che ha portato ancor di più alla ribalta Mbappé, protagonista con prestazioni di livello assoluto in un contesto non facile da assimilare in poco tempo.