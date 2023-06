Dal 5º al 2º posto in Serie A aggiustando la difesa e alzando il muro: i numeri della Lazio di Sarri e i record in porta dell'MVP Ivan Provedel.

Solo 30 goal presi in 38 partite, 21 delle quali sono terminate senza che la Lazio subisse goal. La squadra biancoceleste, in tutta la sua storia, non aveva mai mantenuto la porta inviolata per così tante gare durante una singola stagione in Serie A (dati Opta).

Anche a Empoli, nell'ultima di campionato, Provdel non ha dovuto raccogliere palloni in fondo al sacco. Così i suoi clean sheet personali fuori casa sono saliti a 13: nessun portiere, nei top cinque campionati europei, ha fatto meglio di lui.

E pensare che lo scorso anno, il primo di Sarri all'Olimpico, la porta biancoceleste fu perforata per ben 58 volte, praticamente il doppio rispetto alla stagione corrente in cui invece soltanto il Napoli (in attesa dell'ultima sfida contro la Samp) ha subito meno.

Il merito è certamente dell'allenatore ex Juventus, che ha calibrato la squadra rinunciando a qualche goal (60 goal fatti contro i 77 dello scorso anno) ma rinforzando di gran lunga la difesa, ma anche e soprattutto di Ivan Provedel, portiere di 29 anni eletto MVP nel ruolo dalla Serie A che fino a tre anni fa giocava - e segnava pure - in Serie B.

Nel 2020 Provedel militava nella Juve Stabia, squadra che non riuscirà a centrare l'obiettivo salvezza. Nonostante la retrocessione, grazie alle sue parate Ivan si guadagna la chiamata del neopromosso Spezia in Serie A, dove la titolarità arriva un po' per caso a causa dell'infortunio di Zoet. Con prestazioni di assoluto livello Ivan stupisce anche il massimo campionato e si guadagna dopo un solo anno la chiamata della Lazio, dove accetta di fare il secondo. Dalla prima giornata dell'attuale Serie A con la gaffe di Maximiano fino all'ultima la storia è nota: 21 clean sheet, tante parate e tanti applausi.

Anche perché, nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), nessun portiere ha mantenuto più volte la porta involata in una singola stagione: solo Gianluigi Buffon (2011/12 e 2015/16) e di Morgan De Sanctis (2013/14) erano riusciti a restare imbattuti per 21 gare. Ora, nell'Olimpo dei portieri della Serie A, c'è ufficialmente anche il nome di Ivan Provedel.