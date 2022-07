"Problematica cardiologica": Ricci lascia il ritiro del Bari

Il difensore dei galletti è stato costretto a fermarsi e a iniziare una procedura diagnostica per far luce sul problema esistente da tempo.

La carriera di Giacomo Ricci è sempre stata segnata dall'insaziabile desiderio di rivalsa, trasformato in pratica sul campo da calcio nel corso delle sue esperienze: nel 2015, ad esempio, è uno dei protagonisti della rinascita del Parma che, finito in Serie D, riconquista prima la Serie C e poi la Serie B.

A gennaio del 2021, poi, ha preso le valigie e si è trasferito in prestito al Venezia, partecipando al ritorno dei Lagunari in massima serie, scendendo anche ai Playoff. Basta così? No.

Perché lasciato il Parma definitivamente si accasa al Bari conquistando un'altra promozione, questa volta in Serie B: una sorta di "uomo del destino" per qualsiasi delle squadre che hanno deciso di puntare su di lui. Qualcuno direbbe addirittura un amuleto: la verità, comunque, è che Ricci è sempre stato un giocatore importante anche dal punto di vista tecnico.

Gioca esterno, laterale di difesa e all'occorrenza di centrocampo: a settembre compirà 26 anni e, come ogni anno, questo per lui è il periodo del ritiro pre-campionato. O almeno: così sembrava.

Perché in maniera anomala Ricci sarà costretto a fermarsi e osservare un periodo di riposo e osservazione: come comunicato dal Bari, infatti, il giocatore dovrà sottoporsi a esami diagnostici.

"SSC Bari comunica che Giacomo Ricci sarà sottoposto ad una procedura diagnostica (studio elettrofisiologico endocavitario) con contestuale possibile ablazione terapeutica al fine di risolvere una problematica cardiologica esistente da tempo comunque di basso rischio".

Chiaramente ciò che risalta è quel "Basso rischio" che chiude la prima parte della nota dei Galletti e che fa ben sperare per il prosieguo della sua carriera: il resto, comunque, richiama all'attesa.

"A procedura completata, il calciatore inizierà il percorso di recupero del caso in ottica di un completo recupero nell’arco di 20-25 giorni".

Per Ricci si apre dunque un nuovo capitolo della sua carriera, con una sfida da affrontare con lucidità per tornare in campo: da esterno sulla fascia e da "amuleto", per il Bari e non solo.