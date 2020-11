Probabili formazioni Milan-Fiorentina: sarà Rebic il vice-Ibra

Protagonista di una avvio da record, il Milan cerca contro la Fiorentina i punti per allungare in vetta. Contro i viola non ci sarà Ibrahimovic.

Il torna in campo e lo fa per affrontare una sfida che mette in palio punti pesanti. La compagine rossonera infatti, sfiderà la a San Siro sapendo di avere la possibilità di allungare su alcune delle dirette concorrenti e di poter dare l’assalto ad un record importante.

Gli uomini di Stefano Pioli, che in campionato sono imbattuti dal lontano 8 marzo, hanno messo in cascina ben 20 punti in otto partite disputate il che vuol dire che, in caso di un successo con i viola, volerebbe a quota 23 completando quindi un percorso che parlerebbe della sua miglior partenza in assoluto nei primi nove turni in da quando ci sono i tre punti a vittoria.

Il Milan quindi viaggia a medie Scudetto e la sfida con la Fiorentina può rappresentare una chance importante, visto che viceversa i viola sono stati protagonisti di un avvio estremamente complicato già culminato con l’esonero di Iachini.

Stefano Pioli , per l’occasione dovrà rinunciare a elementi importanti. Nel suo consueto 4-2-3-1 non ci saranno infatti gli indisponibili Bennacer , Leao e Ibrahimovic .

La linea difensiva davanti a Donnarumma sarà composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana ci sarà invece Tonali al fianco di Kessié, mentre in attacco dovrebbe essere Rebic ad agire da vice-Ibra.

Il croato sarà con ogni probabilità schierato da unica punta con un trio a supporto composto dal recuperato Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz .

Cesare Prandelli dovrebbe rispondere con il 4-3-1-2 già visto in Coppa contro l’ . In difesa, davanti a Dragowski, saranno Caceres, Milenkovic, Pezzella e Biraghi a completare il pacchetto difensivo.

A centrocampo, Borja Valero dovrebbe essere il vertice basso di un rombo che dovrebbe prevedere Amrabat e Pulgar come interni di destra e sinistra e Castrovilli avanzato in posizione di trequartista. Non è tuttavia escluso che il numero 10 viola possa agire in mediana, con Pulgar che andrebbe in regia e Borja Valero avanzato dietro le due punte che saranno Vlahovic ed il rientrante Ribery .

Probabili formazioni Milan-Fiorentina

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic.

FIORENTINA (4-3-1-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar, Borja Valero; Castrovilli; Vlahovic, Ribery.