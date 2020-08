Probabili formazioni Milan-Cagliari: Leao trova spazio a sinistra

I rossoneri chiudono il loro campionato in casa contro i sardi: il portoghese torna sull'out di sinistra al posto di Rebic. Ibra confermato davanti.

La super estate in campo del si chiude a San Siro contro il . Dopo 8 vittorie e 3 pareggi in 11 partite, i rossoneri cercano la dodicesima gara senza sconfitte per partire con ulteriore fiducia a settembre. Con un sesto posto già matematicamente certo, ma senza mollare.

Stefano Pioli schiera in campo la miglior formazione possibile a sua disposizione. Da valutare la condizione di Calabria: non è al meglio, potrebbe giocare al suo posto Castillejo, con Saelemaekers che può scalare sulla linea di difesa. A sinistra Theo intoccabile, così come Gigio Donnarumma in porta. Coppia di centrali che potrebbe esser composta da Gabbia e Kjaer.

Centrocampo senza sorprese, con Kessié vicino a Bennacer e Calhanoglu trequartista. A destra, come detto, uno tra Castillejo e Saelemaekers, con Rafael Leao che prende il posto dello squalificato Rebic a sinistra. Al centro la grande certezza Zlatan Ibrahimovic. Fuori Rade Krunic, non convocato per la sfida.

Il Cagliari risponde con il 3-5-2 e diverse assenze: l'ultimo è Joao Pedro, fuori per un fastidio muscolare. In attacco vicino a Simeone potrebbe trovare spazio Paloschi, in ballottaggio col baby Gagliano. A centrocampo Ladinetti al posto dello squalificato Rog, con Faragò e Mattiello sulle corsie esterne. Nandez e Ionita come interni.

Nella difesa a tre davanti a Cragno verso la conferma il polacco Walukiewicz, insieme a capitan Ceppitelli e Pisacane. In porta Cragno.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-CAGLIARI

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.