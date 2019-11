Sale il prezzo di Gabigol: l'Inter ora chiede al Flamengo 35-40 milioni

Gabigol arriva a 31 goal stagionali e fa lievitare anche il suo prezzo: l'accordo iniziale col Flamengo era di 22 milioni, ora Marotta ne vuole 35-40.

Gabigol non è più l'oggetto misterioso che nella stagione 2016/17 ha tutt'altro che brillato con l'. Gode il Flamengo, che con i suoi goal ha vinto la Libertadores. Ma godono anche i nerazzurri, che si sfregano le mani e pensano all'incasso.

Il futuro del brasiliano è ancora incerto, perché come ha svelato il presidente Rodolfo Landim il futuro del giocatore non è ancora stato definito. Come riporta 'Globo Esporte', l'attaccante ha chiesto che se ne parli solo a fine stagione.

"Vuole che si parli dopo la stagione, quindi ne parleremo dopo la stagione. È la sua richiesta. Se volesse parlarne adesso, lo faremmo. Ciò che conta è che sia concentrato”.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', però, il presidente dei rossoneri di Rio de Janeiro dovrà sborsare una cifra importante: se qualche settimana fa l'accordo sembrava essere trovato sui 22 milioni, i goal e l'attesa del 'Fla' hanno fatto lievitare il prezzo di Gabigol fino a 35-40 milioni.

Obrigado Senhor, obrigado família, obrigado elenco... A América é nossa e vamos atrás do mundo!

COMEMORA, NAÇÃO! É NOSSA!!! ❤️🖤💪🏾 pic.twitter.com/RGir0GAVeL — Gabriel Barbosa (@gabigol) November 24, 2019

Quest'anno il bilancio è di 31 goal e 10 assist, ma può ancora crescere. Il Flamengo non perde da agosto ed è a una vittoria dal trionfo anche nel campionato brasiliano.

Per come stanno le cose, qualora il Flamengo non dovesse trovare l'accordo con l'Inter, Gabigol potrebbe tornare agli ordini di Antonio Conte almeno per qualche giorno, se non per qualche mese. O forse qualcosa di più.