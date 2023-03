Pogba, nuovo infortunio: rischia un mese di stop

Altro problema fisico per Pogba che ha avvertito un fastidio mentre calciava le punizioni in allenamento: c'è attesa per l'esito degli esami.

Paul Pogba di nuovo k.o. Il francese non è stato a disposizione di Max Allegri per il posticipo contro la Sampdoria, valido per il 26esimo turno di Serie a causa di problema muscolare nella rifinitura pre-match. Problema che, secondo 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe tenerlo fuori un altro mese.

Allegri, a margine della partita, ha raccontato quanto accaduto rivelando anche la reazione del giocatore all'ennesimo problema fisico.

"Mentre calciava le punizioni ha sentito fastidio all'adduttore: domani vedremo l'entità del danno. Sono dispiaciuto, il ragazzo quando si è fatto male emotivamente è crollato. Ora deve mettersi l'anima in pace e tornare a lavorare. Noi lo aspettiamo".

Una stagione 2022/2023 terribile per Pogba, tornato alla Juventus in estate dopo le stagioni al Manchester United. Appena due le presenze in bianconero durante l'attuale annata, per un totale di 35 minuti: 22 contro il Torino e 13 contro la Roma.

Pogba era tornato a disposizione di Allegri per la partita contro il Monza di inizio anno, in seguito al lungo recupero per l'infortunio al ginocchio. Un k.o per il quale è stato costretto a dire addio anche al Mondiale qatariota, in cui i compagni di squadra - molti dei quali Campioni nel 2018 come lo stesso ex United - sono arrivati secondi.

Dopo il Monza, però, Pogba è tornato ai box per le tre gare di campionato successive, rivedendo il campo contro il Torino. Un match che attendeva da tempo, ma che non ha iniziato un periodo di continuità. Almeno per ora.

Come spiegato da Massimiliano Allegri, il francese avrebbe accusato un fastidio all'adduttore nella sessione delle punizioni in allenamento. Lunedì mattina Pogba si è presentato al J Medical dove sosterrà gli esami.

In campo contro Roma e Torino, Pogba non era stato convocato per la partita d'andata contro il Friburgo in virtù di un ritardo all'allenamento, immediatamente punito da parte della Juventus.

Classe 1993, sotto contratto con la Juventus fino al 2026, Pogba aspetta da tempo di mostrare al mondo la miglior versione di se stesso. I tifosi di Madama attendono con impazienza.