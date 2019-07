Pogba alla Juve, ipotesi scambio con il Manchester United: occhio a Dybala

Juventus allettata dall'idea di arrivare all'ex Paul Pogba, desideroso di lasciare il Manchester United: in Inghilterra potrebbe finire Paulo Dybala.

Messo a segno il colpo De Ligt, la riflette sul da farsi futuro: c'è bisogno di sfoltire l'attacco dove sono in troppi a contendersi un posto da titolare, tra cui Paulo Dybala.

'La Joya' è un pallino di Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del : l'ammirazione è datata, la volontà è quella di tesserarlo per formare una coppia giovane e letale con Marcus Rashford.

Secondo 'Tuttosport', ci sarebbero stati dei contatti con l'entourage dell'argentino e addirittura l'offerta di un ricco contratto per compensare l'assenza dalla , alla quale i 'Red Devils' non sono riusciti a qualificarsi.

La Juventus attende e ragiona: se Dybala piace così tanto al Manchester United, perché non provarci per Paul Pogba? Il francese ha in passato fatto capire di voler tentare una nuova avventura e il feeling con i bianconeri, dopo l'addio del 2016, non è mai andato in pensione.

Un incastro di mercato che potrebbe favorire 'Madama' nella corsa al 'Polpo', sebbene il rimanga in vantaggio. L'asso nella manica Dybala sarebbe un jolly vincente, forse in grado di sbaragliare la concorrenza spagnola.

Non dimentichiamo anche i sondaggi dello United per Demiral e Matuidi, altri profili stuzzicanti: insomma, l'asse Manchester-Juventus è più caldo che mai.