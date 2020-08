Pjanic saluta la Juventus: “Ho fatto parte di qualcosa di grande”

La partita contro il di ieri sera, che ha sancito l’eliminazione della dalla , è stata l’ultima con la maglia bianconera di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, da settimane, si è già promesso al .

L’ex e OL dopo quattro anni lascia i Campioni d’ , con quattro scudetti in più in tasca. Sui propri social ha voluto salutare l’ambiente bianconero, i tifosi e i compagni.

“Ho sfidato il passato per tenermi stretto il presente, almeno ancora per un po’. Oggi le nostre strade si dividono, ma ogni centimetro per arrivare sino a qui l’ho percorso sapendo di far parte di qualcosa di grande, qualcosa che rimarrà nel mio cuore e mi accompagnerà ovunque mi condurrà la nuova strada. In bocca al lupo Juventus, per sempre fino alla fine”.