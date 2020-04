Pirlo elogia Seedorf: "Il miglior centrocampista con cui abbia mai giocato"

Andrea Pirlo in una diretta su Instagram con Massimo Ambrosini parla di Seedorf: "Certe giornate però non dovevi manco passargliela..."

Andrea Pirlo non ha certo tantissimi rivali per la palma di miglior centrocampista degli ultimi vent'anni. Per questo motivo, un complimento fatto da lui, soprattutto se ad un suo collega di reparto, vale doppio.

Nel corso di una diretta su Instagram con l'amico ed ex compagno Massimo Ambrosini, Andrea Pirlo elogia Clarence Seedorf.

"Il centrocampista più forte con cui abbia mai giocato credo sia Seedorf. Se gliela passavi, sapevi che non la perdeva mai e che poteva fare qualsiasi cosa con la palla tra i piedi. Poi c'erano delle giornate in cui non dovevi manco dargliela, però il più delle volte era devastante, aveva tutto, troppo forte".

Stiamo parlando di due centrocampisti che hanno fatto la storia del nel nuovo millennio, non di due giocatori qualsiasi.