Pioli lancia il Milan: "Confermarsi ad alti livelli ed essere sorpresa in Europa"

Il Milan riaccende i motori. Dopo la splendida ultima stagione, coronata dal ritorno in Champions League, il Diavolo si raduna per aprire i battenti del 2021/2022.

Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato nel giorno in cui i rossoneri si sono ritrovati dopo le vacanze.

Tra mercato e lavoro: quanto fatto nella passata stagione, a detta di Pioli, deve essere da stimolo per alzare il livello:

"Il club vuole una squadra competitiva. Vogliamo dare continuità al lavoro dell'ultimo anno e mezzo. Dobbiamo alzare il livello della squadra. Vogliamo un ritorno alla normalità. Vogliamo confermare di essere una squadra da alti livelli. In Italia ci sono sette squadre forti con cui dovremo battagliare, in Europa vogliamo essere una sorpresa. Mi aspetto tanto da tutti, a partire da me stesso. Si può sempre migliore e dobbiamo farlo. A parte Ibra, nessuno ha raggiunto il massimo in carriera e questo mi fa ben sperare. Mi auguro sia l'anno del Milan".