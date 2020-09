Pinamonti torna all'Inter, è ufficiale: acquisito a titolo definitivo

Andrea Pinamonti è un nuovo calciatore dell'Inter. La società nerazzurra lo ha acquistato dal Genoa a titolo definitivo.

Era nell'aria ormai da giorni, ma l' ha rotto gli indugi ed ha comunicato questa sera di aver ufficialmente acquistato nuovamente Andrea Pinamonti. Operazione a titolo definitivo dal .

"FC Internazionale Milano comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Andrea Pinamonti dal Genoa C.F.C. L'attaccante, classe 1999, vanta 5 presenze in Prima Squadra con la maglia dell'Inter, avendo esordito in nerazzurro a 17 anni nel 2016/2017. Entrato nel Settore Giovanile dell'Inter nel 2013, è stato protagonista con la Primavera della conquista di due Campionati (2016/17 e 2017/18), una Viareggio Cup (2018) e una Coppa (2018). L'articolo prosegue qui sotto Altre squadre Nella stagione 2017/2018 ha disputato la con il (27 presenze, 5 gol), mentre nel 2019/2020 ha vestito la maglia del Genoa: 32 presenze e 5 gol in Serie A, 2 presenze e 2 reti in ".

Questo il comunicato dell'Inter, che non rivela cifre e costi dell'operazione. Ma secondo 'Sky Sport', Pinamonti avrebbe firmato un contratto di 4 anni a circa 2 milioni di euro netti a stagione.

Non è ancora chiaro se il giocatore sia destinato a partire nuovamente o a restare: potrebbe anche rappresentare la quarta punta per Antonio Conte in questa stagione.