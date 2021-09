Piccinini torna al Club di Caressa: la conferma via social

Non solo il ruolo di telecronista su Prime Video per la Champions League, anche il ritorno su Sky per il Club.

Ci sarà anche Sandro Piccinini nei post partita di Serie A su Sky Sport. Il telecronista e opinionista, ha infatti confermato il suo ritorno al Club di Fabio Caressa, trasmissione in onda dopo i posticipi di Serie A e gli infrasettimanali di campionato.

Attraverso Twitter, Piccinini ha infatti evidenziato come dalla quinta giornata, dopo le gare del mercoledì di Serie A, sarà presente anche lui insieme al padrone di casa Fabio Caressa, alla new entry Melissa Satta e agli ospiti via via di scena.

Piccinini continuerà dunque con il Club, dopo aver lasciato il dubbio riguardo la sua presenza per l'annata 2021/2022 lo scorso agosto:

" A Sky sono stato molto bene e mi hanno chiesto di avere anche per la prossima stagione un ruolo da opinionista. Mi sono preso un po’ di tempo, voglio concentrarmi bene su Amazon almeno fino a fine agosto. Ho tre partite complicate da preparare, tutte con squadre straniere. Dopo il 26 agosto ci risentiremo. Da Sky sono stati comprensivi. Da parte loro c’è grande disponibilità a trovare un accordo. Faranno dei programmi anche il sabato e lunedì sera… non siamo entrati nel dettaglio, parleremo più avanti della mia collocazione. Devo ancora rifletterci".

Lo Sky Calcio Club è tornato dalla terza giornata, avvolto anche dalle polemiche, e sarà nuovamente protagonista del palinsesto Sky in seguito all'infrasettimanale Milan-Venezia, disponibile in diretta sia sull'emittente, sia su DAZN.

Non solo Sky, però, per Piccinini. L'ex telecronista di Mediaset è come noto divenuto capo-telecronista delle esclusive Champions di Prime Video: insieme ad Ambrosini commenta le migliori gare delle italiane, disponibili solamente sulla piattaforma di Amazon.