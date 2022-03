Piatek, infortunio con la Polonia: 7 punti all'altezza del tendine d'Achille e 3 settimane di stop

Non arrivano buone notizie dalla serata di ieri sia per la Fiorentina che per la Polonia: in occasione dell'amichevole disputata in Scozia, si è infatti infortunato Krzysztof Piatek.

L'attaccante viola ha preso il posto di un altro infortunato, Milik, nel corso del primo tempo: in pieno recupero, proprio a ridosso del triplice fischio, ha realizzato il rigore che ha fissato il risultato sul punteggio di 1-1. Magra consolazione.

A preoccupare i tifosi polacchi è la botta ricevuta al piede sinistro che, come riportato da 'Przeglad Sportowy', ha reso necessaria l'applicazione di 7 punti di sutura all'altezza del tendine d'Achille. Il periodo di stop dovrebbe essere quantificato in almeno 3 settimane. L'immagine del calzettone completamente insanguinato a fine partita è emblematica.

Strasznie wyglądała kostka Krzysztofa Piątka po meczu ze Szkocją. Krew chlupała mu w bucie. pic.twitter.com/NlKfKsQuuf — Jacek Kurowski (@JKurowski) March 24, 2022

Un bel problema per la Polonia, attesa dalla finale del playoff mondiale di martedì sera contro la Svezia: oltre a Piatek, probabilmente mancherà anche Milik e l'intero peso del reparto avanzato sarà caricato sulle spalle larghe di Robert Lewandowski.

Se dovessero essere confermati i tempi di recupero, Piatek salterebbe sicuramente le gare di campionato contro Empoli e Napoli e sarebbe in forte dubbio per il successivo impegno casalingo col Venezia.