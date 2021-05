Perchè il Verona si chiama Hellas

Quando si pensa al Verona, non si può non pensare al suo nome completo, con l'Hellas presente: una storia che risale all'inizio del '900.

I club di calcio non hanno un solo nome, nel 99% dei casi. L'Inter è Internazionale, il PSG è il Paris Saint-Germain. Una serie di sigle, di AC, FC, AS e via dicendo. Ci sono poi i nomi delle città, ai quali sono accostati aggettivi epici o storie che scavano nei secoli precedenti. A Verona c'è il Chievo, quartiere cittadino, e ovviamente l'Hellas, la maggior squadra del Veneto, capace di vincere uno storico Scudetto.

Per quale motivo si chiama Hellas Verona? Cosa si cela dietro all'unione di due lingue? La squadra gialloblù, i cui giocatori e interpreti sono denominati Scaligeri in virtù della dinastia che governò la città nel tredicesimo e quattordicesimo secolo, ha tale nome dalla sua nascita, avvenuta nel 1903.

HELLAS VERONA, LA NASCITA

Siamo nel 1903. A Verona si realizza l'industrializzazione dopo le basi gettate nel secolo precedente. Il calcio è prerogativa di Lombardia e Piemonte, mentre in Veneto in pochi sono interessati ad una società sportiva in cui il punto principale prevede il dare calci ad un pallone.

Un gruppo di studenti del Liceo Classico Scipione Maffei, istituto nato a inizio '800 (e nel 2021 il più antico d'Italia ad essere ancora in attività), decidono di creare un club sportivo calcistico, convinti dal professor Decio Corubolo, insegnante di greco che seguì tutta la formazione della società, contribuendo all'acquisto del primo pallone. Il docente, tra l'altro, riceverà al termine della sua carriera scolastica la Croce di Cavaliere della corona d’Italia per quanto fatto nel campo dell’istruzione.

HELLAS VERONA, IL MOTIVO

Essendo insegnante di greco, Corubolo suggerì agli studenti di utilizzare la parola Hellas. Per il completo ed iniziale Associazione Calcio Hellas, nel 2021 l'Hellas Verona Football Club. Per quale motivo arrivò questo consiglio? Hellas è il nome dell'Antica Grecia, in uso già dal sesto secolo.

Inizialmente la città, Verona', non era presente nel nome dunque, prima di essere inserito negli anni successivi. La denominazione del club gialloblù è stata modificata nel corso del tempo, per fusioni societarie o rivoluzioni post momenti storici. Alla fine degli anni '20 dello scorso secolo e all'inizio degli anni '90 il termine Hellas è sparito, prima di tornare in auge successivamente (nel 1958 assorbe l'AS Hellas, altra squadra di Verona con tal nome, riprendendosi così il vocabolo con cui era nato):

1903, Associazione Calcio Hellas

1919, Football Club Hellas Verona

1929, Associazione Calcio Verona

1958, Associazione Calcio Hellas Verona

1991, Verona Football Club

1995, Hellas Verona Football Club

HELLAS, NON SOLO VERONA

Sono diverse le squadre sportive che utlizzano il nome Hellas insieme a quello della propria città: si va da quelle italiane come Narni, Taranto e Solofra, a quelle estere, ad esempio in Austria e Olanda. La più famosa è però senza dubbio quella calcistica, in quel di Verona.