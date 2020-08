Pedro saluta il Chelsea sui social: lo attende la Roma

La prima operazione in entrata della 2020/2021 è praticamente realtà. Manca l'ufficialità, ma il primo tassello è andato al proprio posto: Pedro non è più un giocatore del . Ufficialmente svincolato, poche ore dopo l'eliminazione dalla per mano del .

Lo ha confermato l'ex giocatore del , lo ha confermato lo stesso Chelsea. Che sul proprio sito ufficiale ha riportato il saluto via social di Pedro, destinato a lasciare Londra e l' dopo cinque stagioni.

It’s been a pleasure and an honour. Thanks and good luck for the future. Come on Blues!!! 🔵🔝 #KTBFFH #CFC



Ha sido un placer y un honor. Gracias y mucha suerte en el futuro. Come on @ChelseaFC !!! pic.twitter.com/WH2XTG1URi