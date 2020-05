Il Tempo - Pedro nuovo obiettivo della Juventus: sfida alla Roma

La Juventus prova ad iscriversi alla corsa per Pedro, in scadenza di contratto con il Chelsea. Sul giocatore c'è da tempo la Roma.

La non vuole sottovalutare nessuna pista di calciomercato e, in una sessione estiva che sarà alquanto atipica, i parametri zero di un certo livello in giro per l'Europa potrebbero essere dei piatti succulenti per la Vecchia Signora.

D'altronde lo ha dimostrato già la scorsa stagione con Ramsey e Rabiot che la società è molto sensibile ad obiettivi di questo tipo... Ed il nome nuovo in tal senso è quello di Pedro del .

L'ex calciatore del ha il contratto in scadenza a fine giugno ed ha già fatto sapere al Chelsea di non voler rinnovare. Secondo quanto riportato da 'Il Tempo', i bianconeri lo stanno puntando su precisa richiesta di Sarri, che lo vuole allenare nuovamente dopo l’esperienza al Chelsea (sotto la guida del tecnico juventino lo spagnolo ha totalizzato ben 52 presenze).

Su Pedro c'è da tempo la , che già a gennaio ha provato a strapparlo al Chelsea. Si profila una guerra di calciomercato quella tra Juventus e giallorossi, anche se comunque le due squadre dovranno guardarsi da un avversario particolare: l'Al-Sadd dell'ex compagno di squadra Xavi.

Pedrito compirà 33 anni in estate e quest'anno non ha giocato moltissimo: solo 9 presenze in Premier League ed appena 1 goal. Lo spagnolo ha risentito come molti altri della nuova linea verde impiantata da Lampard.