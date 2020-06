Chi è Patson Daka, il nuovo bomber del Salisburgo che segna quanto Haaland

Chiamato a raccogliere l’eredità di Haaland al Salisburgo, nel campionato austriaco Patson Daka sta viaggiando alla media di un goal ogni 64’.

Perdere un attaccante da 16 goal in 14 partite di campionato e non sentirne la mancanza è un’impresa quasi impossibile ma c’è chi, come il , pur avendo ceduto quello che è considerato uno dei bomber più talentuosi dell’intero panorama calcistico mondiale, si è ritrovato in casa una punta capace di andare in goal con la stessa straordinaria continuità.

Quando Erling Haaland a dicembre ha lasciato il club austriaco per trasferirsi al , l’ha fatto lasciando dietro di se numeri mostruosi. Alle 16 reti sigliate in campionato in appena 679’ (una ogni 61’), andavano infatti aggiunte altre 10 in 8 gare di e 4 in due sfide di Coppa d’ .

Ad appena 19 anni, l’asso norvegese si è quindi guadagnato a suon di reti l’approdo nel ristretto gruppo delle grandi stelle del calcio europeo, ma mentre a Dortmund si godevano il loro nuovo gioiello e in altre piazze si mordevano le mani per il colpo mancato, a Salisburgo iniziava a brillare una nuova stella: quella di Patson Daka.

I numeri da questo punto di vista non mentono: da quando Haaland ha lasciato la squadra, il Salisburgo ha disputato 9 partite di campionato e in questo frangente il 21enne attaccante dello Zambia ha realizzato qualcosa come 10 reti.

Se si va a guardare l’intero arco della stagione, Daka ha segnato 23 goal in 1464’ nella austriaca, ovvero uno ogni 64’. Le medie alle quali viaggia sono simili a quelle del suo illustre ex compagno di squadra e nemmeno la lunga sosta imposta dal Coronavirus ha in qualche modo scalfito la sua vena realizzativa, visto che dopo la ripresa ha realizzato qualcosa come 6 reti in 5 uscite.

Daka, nel suo piccolo, si è già guadagnato un posto nella storia del calcio europeo diventato il primo giocatore dello Zambia a segnare un goal in Champions League (lo scorso 27 novembre sul campo del ).

Veloce, potente e dotato di un gran fisico (185 cm per 74 kg), Daka è nato a Chingola nell’ottobre del 1998 e, dopo essere cresciuto calcisticamente nel suo paese, nel 2016 è stato portato in Austria dal Salisburgo che, prima di aggregarlo alla sua prima squadra, l’ha prestato al Liefering, suo club satellite, dove ha vissuto una prima stagione di adattamento.

Già punto fermo della sua Nazionale, con il Salisburgo ha vinto due campionati, due Coppe d’Austria ed una Youth League e sono in molti a pronosticare per lui un futuro importante. La valutazione del suo cartellino sta crescendo di mese in mese e sono già diversi i grandi club europei che l’hanno messo nel loro mirino.