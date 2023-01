Soli quattro minuti giocati: Pastore lascia l'Elche

Javier Pastore non è più un giocatore dell'Elche. Si è conclusa dopo un anno e mezzo e poche presenze l'avventura spagnola dell'argentino ex Palermo e Roma, che ha annunciato sui social il suo addio alla formazione della Liga. Nessuna rinascita in terra europea per il Flaco.

Dopo aver lasciato la Roma in seguito a diversi anni difficili, Pastore aveva firmato per l'Elche nel 2021. Dalla scorsa estate però una sola presenza, con quattro minuti giocati nel finale della sfida contro l'Almeria. Poi, tanta panchina e un lungo addio, avvenuto effettivamente a inizio 2023.

"Due giorni fa ho potuto dire personalmente addio ai miei ex colleghi e a tutte le persone che lavorano per Elche (grazie mille per il rispetto e per ogni momento vissuto con voi). Oggi saluto anche i tifosi frangiverdi che dal primo giorno mi hanno dimostrato il loro affetto e sostegno" ha scritto Pastore su Instagram. "Da un lato voglio ringraziarvi per tutto l'affetto dimostrato in ogni giorno e per il trattamento verso la mia famiglia, dall'altro vorrei dirvi che non è stato il mio anno e mezzo desiderato in campo".

Non ho potuto fare il mio calcio e quindi mi dispiace, in queste situazioni non è mai responsabilità di uno solo però in questo caso è così e me ne rammarico di cuore. Meritavate il meglio. Vi abbraccio con tanto affetto e vi auguro un 2023 con tante soddisfazioni".