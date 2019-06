Parma sogna in grande tra il ritorno di Buffon e la suggestione Balotelli

Il Parma sogna il ritorno di Buffon e valuta la possibilità di riportare Mario Balotelli in Italia, il nodo è l'ingaggio. Idea Guarin a centrocampo.

Il programma la prossima stagione e sogna in grande, tra il romantico ritorno di Gianluigi Buffon e la suggestione Mario Balotelli.

L'ex portiere della , dopo l'addio al , vorrebbe tornare a giocare in e il ritorno nell'amata Parma sarebbe particolarmente gradito.

Al momento secondo 'Tuttosport' non c'è ancora una vera trattativa tra le parti, ma nel caso in cui Sepe non venisse riscattato dal quella del rtiorno di Buffon diventerebbe più di un'idea.

Resta invece un'idea di difficile realizzazione quella di riportare Mario Balotelli in , dato che l'attaccante percepisce un ingaggio fuori portata per la società emiliana.

Lo stesso Balotelli comunque qualche settimana fa non aveva escluso un trasferimento a Parma, anzi: "Sarebbe un onore".

Il budget complessivo a disposizione del direttore sportivo Faggiano per acquisti e ingaggi sarebbe infatti di appena 20 milioni di euro. Il tutto senza considerare che ben 11 giocatori lasceranno Parma da svincolati o per fine prestito.

Nonostante questo Faggiano segue tanti nomi: da Caputo, Pinamonti e Stepinski per l'attacco ai prestiti di Rog e Karamoh passando per l'idea Guarin, ex centrocampista dell' che oggi gioca in . I sogni però si chiamano Buffon e Balotelli.