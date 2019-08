Parma-Juventus, panchina bianconera da urlo: anche Dybala e De Ligt

A sorpresa titolari De Sciglio, Matuidi e Higuain per la prima gara della Juventus: panchina dal valore enorme per i bianconeri.

Prima giornata, primi esperimenti. Non è calcio d'agosto, visto il carattere ufficiale della prima gara di , ma per gli allenatori meglio provare ora qualche opzione diversa rispetto alla canonica formazione rispetto alle prossime settimane. Anche la , cambia uomini rispetto alla vigilia.

Una panchina incredibile quella della Juventus a per il primo turno di Serie A: in campo Matuidi, Higuain e De Sciglio tra gli altri, dati sicuri in panchina per la gara inaugurale della stagione 2019/2020. Sarri, e Martusciello, quest'oggi al posto del capo allenatore, hanno deciso a sorpresa.

De Ligt in panchina non è una novità, visto che il tecnico della Juventus vuole farlo adattare al campionato proponendolo solo più avanti: stupisce invece l'assenza di Danilo, così come quella dell'altro nuovo arrivato Rabiot e di Dybala, che avrebbe dovuto agire come falso nove.

La panchina della Juventus presenta praticamente un'altra formazione titolare, probabilmente in grado anch'essa di battagliare a grandi livelli per lo Scudetto: tra gli altri Buffon, Bernardeschi, Emre Can, Mandzukic e Demiral, oltre al terzo portiere Pinsoglio e Bentancur.

Segno di come la rosa della Juventus, forse non ancora completa, sia veramente la più lunga della Serie A e pronta a cambiare senza problemi interpreti continuamente. Anche lasciando in panchina centinaia di milioni di euro come se nullla fosse.

Poi, come sempre, sarà il campo a dover parlare e giudicare le scelte dell'allenatore.