Parma-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

La Juventus apre il campionato di Serie A contro il Parma al Tardini: ecco tutte le informazioni per seguire il match in tv e streaming.

Tutte a caccia della . Riparte la e i bianconeri vanno alla caccia dell'ennesimo record da battere, alla caccia del nono scudetto consecutivo. La corsa inizia dal Tardini, dove c'è il .

Il campionato si apre dunque con i campioni d' subito in campo, ma con tante novità dopo un'estate di cambiamenti, soprattutto in panchina: c'è grande attesa per vedere il lavoro di Maurizio Sarri e del suo staff. Il tecnico non sarà in panchina contro i 'crociati' per una polmonite e salterà anche il match sentitissimo contro il .

Tra i nuovi acquisti che si dovrebbero vedere titolari contro la squadra di D'Aversa ci sono Danilo e Rabiot, mentre per De Ligt e Ramsey ci sarà ancora da attendere. Occhi puntati soprattutto su Paulo Dybala: l'argentino è in mezzo alle voci di mercato, ma dovrebbe partire titolare in attacco con Cristiano Ronaldo.

Il Parma arriva all'esordio con tantissimi volti nuovi e diverse conferme, soprattutto quelle di Sepe, Grassi e Roberto Inglese, tutti e tre ripresi dal Napoli. Grande attesa anche per Hernani, nuovo numero 10 della squadra, e Karamoh, arrivato dall' .

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni sulla partita Parma-Juventus: dalle ultime notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

PARMA-JUVENTUS: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Parma-Juventus DATA 24 agosto 2019, ore 18.00 DOVE Stadio Tardini, Parma ARBITRO Maresca TV Sky STREAMING SkyGo

ORARIO PARMA-JUVENTUS

La sfida Parma-Juventus, valida per la prima giornata di Serie A 2019/20, è in programma alle ore 18.00 di sabato 24 agosto 2019. Il match si disputerà allo stadio Tardini di e sarà la gara inaugurale del campionato.

Sarà Sky a trasmettere Parma-Juventus in diretta e in esclusiva. La sfida del Tardini sarà una delle 7 gare che l'emittente satellitare trasmetterà nella prima giornata di Serie A. 7 saranno anche le partite visibili su Sky ogni giornata.

La gara tra Parma e Juventus sarà visibile su Sky Serie A (canale 202 del satellite, canale 473 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

Per gli abbonati Sky Parma-Juventus sarà disponibile anche in . Il match sarà infatti visibile su SkyGo, il servizio streaming che l'emittente satellitare mette a disposizione. SkyGo è fruibile su diversi dispositivi: su tablet e smartphone scaricando l'applicazione, su pc collegandosi al sito.

Il Parma dovrebbe ripartire dal classico 4-3-3 di D'Aversa, con Laurini e Gagliolo sulle corsie di difesa, con Iacoponi e Bruno Alves davanti a Sepe. D'Aversa dovrebbe puntare su Brugman, Hernani e Barillà a centrocampo. Kucka è convocato, ma non sarà titolare. Tridente con Kulusevski (favorito su Karamoh) e Gervinho ai lati di Inglese.

Stesso modulo anche per la Juventus, con Cristiano Ronaldo e Dybala in attacco insieme a Bernardeschi, in vantaggio su Douglas Costa. Spazio per Danilo in difesa, mentre De Ligt dovrebbe partire soltanto dalla panchina. A centrocampo ai lati di Pjanic il nuovo acquisto Rabiot e Sami Khedira. Tra i pali Wojciech Szczesny.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Martusciello