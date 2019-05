Parma-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Parma ospita la Fiorentina nella 37ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Roberto D'Aversa sfida la di Vincenzo Montella nella sfida salvezza della 37ª e penultima giornata di , che mette di fronte due formazioni che un po' a sorpresa non hanno ancora conquistato la permanenza matematimatica nel massimo campionato. I ducali sono quindicesimi in classifica con 38 punti, frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte, e distano appena tre lunghezze dall' , terzultimo, i toscani sono quattordicesimi a quota 40 a pari merito con e (ma sardi e felsinei li precedono per la superiorità nei confronti diretti).

L'ivoriano Gervinho è il miglior marcatore dei gialloblù con 10 goal realizzati in 28 presenze, mentre il centrocampista Marco Benassi è il giocatore più prolifico della rosa viola con 7 reti in 30 partite giocate. Il Parma viene da 2 pareggi consecutivi e una pesante sconfitta nel derby emiliano con il Bologna, la Fiorentina invece ha messo in fila ben 4 sconfitte consecutive.

QUANDO SI GIOCA PARMA-FIORENTINA

Parma-Fiorentina si giocherà domenica 19 maggio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Fra le due formazioni sarà il 44° confronto nel massimo campionato italiano a girone unico.

DOVE VEDERE PARMA-FIORENTINA IN TV E STREAMING

La sfida salvezza Parma-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta su DAZN. Gli abbonati al servizio potranno seguirla su diversi dispositivi: ad esempio sui loro personal computer, sui tablet e sugli smartphone, oppure sulle smart compatibili con la app, o sul proprio televisore di casa collegandolo a un decoder Sky Q, ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 o attraverso dispositivi come Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Dopo il fischio finale l'evento sarà reso disponibile on demand, e i tifosi e gli appassionati 'su richiesta' potranno vedere il match integrale o soltanto gli highlights quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-FIORENTINA

D'Aversa ritrova Barillà a centrocampo dopo la squalifica ma deve valutare l'acciaccato Kucka, che comunque ha ripreso ad allenarsi in gruppo ed è in ballottaggio con Stulac. Out per infortunio Schiappacasse, oltre a Diakhate e Sierralta. Inglese e Gagliolo sembrano pronti per partire nuovamente dal 1'. In difesa si registra la pesante assenza di Bruno Alves per squalifica, al suo posto ci sarà Iacoponi, mentre Gazzola e Dimarco saranno i due terzini.

Montella ritrova in anticipo Veretout a centrocampo e dovrà valutare Edimilson Fernandes, che dovrebbe farcela, con ballottaggio Dabo-Benassi per la terza maglia. Dietro Milenkovic potrebbe essere spostato sulla destra, con Biraghi a sinistra e in mezzo probabilmente il recuperato Pezzella al fianco di Vitor Hugo. In attacco Muriel dovrebbe spuntarla su Simeone come centravanti, mentre Mirallas e Chiesa saranno i due esterni offensivi.

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Gagliolo, Bastoni, Dimarco; Scozzarella, Stulac, Barillà; Inglese, Gervinho.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Veretout; Mirallas, Muriel, Chiesa.