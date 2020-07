Parma-Bologna, le formazioni ufficiali: fuori Kulusevski e Gervinho, Darmian nel tridente

D'Aversa rivoluziona l'attacco: Darmian e Sprocati sulle ali, Kucka centrale. Mihajlovic insiste con il gambiano, nel ruolo di punta centrale.

Le formazioni ufficiali di - :

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Darmian, Kucka, Sprocati.

L'articolo prosegue qui sotto

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Dominguez, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Altre squadre

D'Aversa non ha Cornelius a disposizione, ritrova Inglese per la panchina e lascia fuori Kulusevski e Gervinho, che si siedono in panchina. Attacco rivoluzionato: Darmian fa l'ala, Kucka il centravanti e Sprocati completa il tridente nel suo ruolo naturale. Hernani, Scozzarella e Kurtic a centrocampo. Davanti a Sepe Laurini, Iacoponi, Bruno Alves e Gagliolo.

Il Bologna invece non cambia molto, tutt'altro: Barrow agisce centralmente, con Orsolini, Soriano e Sansone a supporto. Medel affianca Dominguez a centrocampo, mentre in difesa la linea a quattro vede Tomiyasu e Dijks larghi, Bani e Danilo in mezzo. Tra i pali Skorupski.