Pamela Anderson, nuove accuse a Rami: le avrebbe quasi schiacciato una mano

Pamela Anderson continua ad accusare l'ex compagno Rami, difensore del Marsiglia, di essere violento nei suoi confronti.

Dopo aver interrotto la loro relazione sentimentale, continua la querelle a distanza tra l'attrice e showgirl americana Pamela Anderson ed il difensore del Rami, con la prima che accusa il giocatore di aver posto in essere dei comportamenti violenti nei suoi confronti.

A dimostrazione della sua tesi l'ex bagnina di Baywatch ha pubblicato sul proprio sito ufficiale dei filmati e soprattutto l'immagine della sua mano sottoposta a cure mediche dopo un 'confronto' con il suo ex compagno.

Come se non bastasse Pamela ha anche raccontato che in una circostanza Rami le ha quasi schiacciato la mano destra e che non sono serviti a nulla i colloqui con la sorella dell'ex , che l'aveva tranquillizzata sul fatto che il fratello sarebbe cambiato.

Vedremo adesso se Rami, che ha già risposto con un lungo post su Instagram alle prime accuse di avere una doppia vita ed essere un mostro, risponderà tramite i social una seconda volta.