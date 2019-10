Pallone d'Oro 2019, i 30 candidati: presenti De Jong e Tadic

Svelati i primi nomi dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2019: in lista Mané, Aguero, De Jong, Lloris e Tadic.

France Football ha iniziato a svelare i primi nomi dei 30 candidati al Pallone d'Oro 2019. Comunicati i primi cinque giocatori che si contenderanno l'ambito premio individuale, in arrivo anche i candidati per il Pallone d'Oro femminile, per il trofeo Kopa (migliori Under 21 d'Europa) e il trofeo Yashin (migliori portieri d'Europa).

CANDIDATI PALLONE D'ORO

Sadio Mané ( - )

Sergio Aguero ( - )

Frenkie De Jong ( - )

Hugo Lloris (Totteham - )

Dusan Tadic ( - )

Presenti in lista la stella del Liverpool e della nazionale senegalese Sadio Mané, dentro anche Sergio Aguero del Manchester City e il portiere del Hugo Lloris. Premiato anche l'Ajax dopo la strepitosa cavalcata europea dell'anno scorso con Dusan Tadic e Frenkie de Jong, ora punto fermo del Barcellona.

Seguono aggiornamenti...