A rappresentare la Serie A i milanisti Rafael Leao e Maignan insieme a Vlahovic. Cristiano Ronaldo c'è, assente Messi

Anche quest'anno sono stati resi noti tutti i nomi dei candidati al Pallone d'Oro e anche quest'anno, come di consueto, non manca qualche sorpresa.

La più clamorosa è sicuramente l'esclusione di Lionel Messi, reduce da una brutta stagione al PSG ma detentore del premio e recordman di vittorie con sette successi. C'è invece Cristiano Ronaldo.

A rappresentare la Serie A saranno tre giocatori: Rafael Leao, che viene premiato da France Football per aver trascinato il Milan fino alla conquista dello Scudetto, Mike Maignan e Dusan Vlahovic. Il grande favorito è Karim Benzema, bomber del Real Madrid campione d'Europa.

Spicca invece l'assenza di Gianluigi Donnarumma tra i candidati al Premio Yashin che viene assegnato al miglior portiere, premio che l'anno scorso era andato proprio all'ex numero 99 del Milan oggi al PSG.

Stavolta invece Gigio non è neanche tra i dieci candidati, dove invece è stato inserito il suo erede in rossonero Mike Maignan anche se il grandissimo favorito è ovviamente Courtois, protagonista assoluto nel trionfo del Real Madrid in Champions League.

Tra i candidati al Trofeo Kopa, premio dedicato al miglior giovane, insieme agli altri ci sono Camavinga, Gavi, Musiala e Bukayo Saka.

Per quanto riguarda il Pallone d'Oro Femminile tra le candidate c'è la vincitrice della scorsa edizione, Alexia Putellas anche se la favorita quest'anno sembra un'altra ovvero l'inglese Beth Mead.

I CANDIDATI AL PALLONE D'ORO

Thiabaut Courtois (Real Madrid)

Rafael Leao (Milan)

Christopher Nkunku (Lipsia)

Mohamed Salah (Liverpool)

Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

Alexander-Arnold (Liverpool)

Vinicius (Real Madrid)

Bernardo Silva (Manchester City)

Luis Diaz (Liverpool)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco/Barcellona)

Ryiad Mahrez (Manchester City)

Casemiro (Real Madrid)

Heung-Min Son (Tottenham)

Fabinho (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

Mike Maignan (Milan)

Harry Kane (Tottenham)

Darwin Nunez (Benfica/Liverpool)

Phil Foden (Manchester City)

Sadio Manè (Liverpool/Bayern Monaco)

Sebastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund)

Luka Modric (Real Madrid)

Antonio Rudiger (Chelsea/Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus)

Virgil Van Djik (Liverpool)

Joao Cancelo (Manchester City)

Kylian Mbappe (PSG)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City)

I CANDIDATI AL TROFEO KOPA

Karim Hadeyemi (Salisburgo/Borussia Dortmund)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Gavi (Barcellona)

Ryan Gravenberch (Ajax/Bayern Monaco)

Nuno Mendes (Sporting/PSG)

Jamal Musiala (Bayern Monaco)

Joško Gvardiol (Lipsia)

Bukayo Saka (Arsenal)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

I CANDIDATI AL TROFEO YASHIN

Yassine Bounou (Siviglia)

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Mike Maignan (Milan)

Edouard Mendy (Chelsea)

Manuel Neuer (Bayern Monaco)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Kevin Trapp (Eintracht)

Hugo Lloris (Tottenham)

LE CANDIDATE AL PALLONE D'ORO FEMMINILE

Selma Bacha

Fridolina Rolfö

Vivianne Miedema

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Lucy Bronze

Sam Kerr

Christiane Endler

Lena Oberdorf

Kadidiatou Diani

Catarina Macario

Alexia Putellas

Alexandra Popp

Aitana Bonmatí

Wendie Renard

Alex Morgan

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Beth Mead

Asisat Oshoala

Marie-Antoinette Katoto

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Millie Bright

Trinity Rodman

Ada Hegerberg