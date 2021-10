Pallone d'Oro 2021: Italia mai così rappresentata da 15 anni

La vittoria degli Europei ha riportato l'Italia al centro del calcio mondiale anche per quel che riguarda i candidati al Pallone d'Oro.

Che fosse un anno magico per gli italiani lo si sapeva già, visto il numero di vittorie sportive che ha caratterizzato questo 2021. Essere scesi in piazza a festeggiare, sventolando il tricolore, ci ha trasportato in una dimensione nuova, che però richiama fortemente al passato.

Un ritorno importante a quel che eravamo, per il calcio, e a quello che abbiamo dimostrato di essere ancora: vincenti. Perché, in fondo, un po' di storia l'abbiamo scritta, tra Nazionale e club: non dimentichiamolo.

La lista dei 30 candidati al Pallone d'Oro, appena "sfornata" da France Football, non è che l'ultima sostanziale conferma, in ordine cronologico, del lavoro svolto in questo anno solare, culminato con la vittoria degli Europei, e più in generale del progetto tecnico firmato Roberto Mancini, che, è bene ripeterlo nonostante possiamo apparire retorici (non importa), ha raccolto un'Italia distrutta conducendola alla gloria.

Quel che hanno fatto gli Azzurri a EURO 2020 rimarrà nella storia, perché storia sono diventati tutti i giocatori che hanno fatto parte della spedizione europea: giusto così.

Sembra banale anche precisarlo, ma l'Italia è tornata anche al proprio posto in termini di giocatori in corsa per il Pallone d'Oro: 5 nella lista dei 30 per l'edizione 2021. In ordine alfabetico: Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gianluigi Donnarumma e Jorginho.

Negli ultimi 15 anni non è mai successo: segno tangibile dell'impresa europea della Nazionale, che in passato è anche arrivata in finale a EURO 2012, ad esempio, ma che nella lista (dei 23) contava Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon e Mario Balotelli, 3 giocatori.

L'ultima volta in cui l'Italia è stata rappresentata da 5 o più giocatori risale, chiaramente, al 2006 e al post-Mondiali vinti in Germania: tra gli allora 26 in lista figuravano, dal basso verso l'alto, Gianluca Zambrotta, Luca Toni, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon e Fabio Cannavaro, con questi ultimi rispettivamente secondo e vincitore del premio. In totale, 6 Azzurri.

L'Italia di Mancini, in questi termini, ha fatto anche meglio dell'Italia di Arrigo Sacchi dei Mondiali 1994, che ne contava 4 (Baggio, Maldini, Baresi e Signori) e di quella di Dino Zoff degli Europei del 2000, anche in questo caso 4 (Nesta, Maldini, Toldo e Totti).

Numeri importanti e storici per un'annata altrettanto storica: segno di un movimento calcistico, quello italiano, che, alla fine, ha vissuto davvero quel "Rinascimento" sportivo che tutti si auguravano e a cui, in fondo, in pochi credevano sul serio.

LISTA PALLONE D'ORO 2021: ITALIA MAI COSÌ RAPPRESENTATA DA 15 ANNI