Palermo in Serie D: in rosa c'è il 37enne Mario Santana

Nel Palermo che riparte dalla Serie D spicca il nome di Mario Santana, già protagonista con i rosanero ai tempi della Serie A.

Dopo la mancata iscrizione in Serie B, il è pronto a riparire con un nuovo progetto dalla Serie D per tornare il prima possibile tra i professionisti.

In rosa ci sono tanti giocatori che sono un lusso per la categoria come Crivello, Lancini e Martinelli, ma il nome che spicca su tutti è quello di Mario Santana.

Il 37enne attaccante italo-argentino ha giocato oltre 100 partite con la maglia del Palermo nei primi anni 2000, realizzando anche cinque reti.

Le ultime stagioni Santana le aveva passate alla Pro Patria, ma quest'estate ha deciso di sposare l'ambizioso progetto del Palermo.

Ieri sera al Barbera c'è stata una partita tra vecchie glorie con tanti grandi ex presenti come Miccoli, Toni ed Ilicic.