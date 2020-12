Pablo Rodriguez Delgado, la nuova stellina del Lecce che viene dal Real Madrid

Pablo Rodriguez Delgado era la stellina del giovane Real Madrid di Raul, ora il debutto in Serie B con goal e infortunio.

Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Pablo Rodriguez Delgado, classe 2001, ha esordito in Serie B con la maglia del siglando pure il goal della vittoria contro il Vicenza. Un esordio da sogno, insomma, se non fosse che poco dopo il giovane attaccante è stato costretto a chiedere il cambio per infortunio.

Subentrato quando mancava mezz'ora alla fine della partita al posto di Stepinski, Pablito (così è stato subito ribattezzato in Salento da Pantaleo Corvino), ha avuto il tempo di mettere lo zampino sul pareggio di Mancosu e trovare la deviazione vincente per il definitivo 2-1 prima di crollare a terra sbattendo i pugni per la rabbia.

Lecce-Vicenza resta comunque una partita da ricordare per Rodriguez, arrivato dal la scorsa estate ma frenato fin qui da problemi di varia natura: prima il Covid-19, poi l'appendicite e infine un infortunio muscolare. Una volta chiamato in causa però Pablito ha risposto presente dimostrando di poter stare nel calcio dei grandi.

Al Real d'altronde a credere fortemente in questo ragazzone, che Corvino ha paragonato addirittura a Mauro Icardi, era Raul Gonzalez Blanco. Uno che di attaccanti se ne intende, oltre che suo allenatore. Il tutto senza dimenticare come proprio Rodriguez solo qualche mese fa sia stato capace di segnare un goal pesantissimo al nella finale di Youth League.

Le qualità di questo diciannovenne, quindi, non sono in discussione. Ciò che serve semmai è solo un po' di tempo, come raccontato pure da capitan Mancosu ai microfoni di DAZN.

“È un ragazzo un po’ strano, ma con tanta voglia di fare. Deve ancora abituarsi al nostro calcio, ma ha le qualità per darci una grossa mano”.

Stranezza confermata da un particolare episodio accaduto una settimana fa, quando Pablito chiedeva notizie della sua auto su Instagram

“Se qualcuno sa di un’auto rubata vicino a Porta , mi scriva. Dentro avevo tante cose personali”.

Niente di eclatante, peccato che l'auto di Rodriguez non fosse stata rubata bensì semplicemente rimossa da un carro attrezzi. "E' un ragazzo un po' strano", per dirla alla Mancosu. I tifosi del Lecce si augurano soprattutto che rispetti almeno in parte le altissime aspettative.