Onana out in finale di Coppa d'Olanda: il motivo è la lite con i tifosi dell'Ajax

L'esperienza di Andrè Onana con l'Ajax si sta chiudendo nel peggiore dei modi. Il portiere camerunese, arrivato nel 2015 e in procinto di passare all'Inter in estate, sta vivendo infatti un finale di stagione colmo di delusioni.

In vista della finale di Coppa d'Olanda, che vede l'Ajax affrontare il Psv Eindhoven, il futuro numero uno nerazzurro è stato escluso dalla lista dei convocati dal tecnico Erik ten Hag.

Il motivo di tale esclusione riguarda un acceso diverbio avuto da Onana con il tifo organizzato dell'Ajax. Ai fischi ricevuti in occasione della sfida contro l Sparta Rotterdam vinta per 2-1, il portiere ha risposto senza peli sulla lingua.

"I tifosi possono cantare o piangere, non me ne frega un c***o".

Uno strappo ormai difficilmente ricucibile con la tifoseria dei lancieri che, unito alla sicura partenza di Onana in estate (ha sostenuto le visite mediche con l'Inter il 4 gennaio), ha portato ten Hag a questa decisione.

In campo al posto di Onana va Maarten Stekelenburg, anche lui legato all'Italia visto che ha difeso la porta della Roma tra il 2011 e il 2013.