Lo United ha il sì di Onana: 48 ore per concludere la trattativa con l'Inter

Il Manchester United starebbe lavorando per completare l'acquisto del portiere dell'Inter entro i prossimi due giorni.

Giorni caldi sul fronte delle cessioni per l’Inter. Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio avrebbe già incontrato il collega dei Red Devils David Harrison per un possibile trasferimento del 27enne Andrè Onana al Manchester United. Ora, la Gazzetta dello Sport afferma che Ausilo intende sedersi con i dirigenti dello United e con l'entourage di Onana nelle prossime 48 ore per dare gli ultimi ritocchi all'affare.

Lo United ha condotto lunghe trattative con David de Gea, ma poco dopo che il 32enne aveva accettato una drastica riduzione del suo attuale stipendio, lo United si è tirato indietro dalla proposta concordata, riporta The Athletic. .

Onana potrebbe diventare un giocatore dello United entro venerdì. Per ora però, si sta godendo la pausa estiva.

Per l’Inter si prospetta una grande plusvalenza: Onana è arrivato lo scorso anno gratuitamente, dopo essersi svincolato dall’Ajax. Il camerunense infatti aveva giocato nei Paesi Bassi proprio sotto la guida di Ten Hag, che ora lo vorrebbe come muro per la sua porta, al centro del progetto di rinnovamento dello United.

