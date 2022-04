Onana fuori dall'Ajax, Ten Hag lo manda in vacanza in Camerun

La storia tra André Onana e l'Ajax è finita anche prima del tempo. Il portiere, già promesso sposo dell'Inter, non proseguirà la stagione con il club olandese.

Come riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf, l'estremo difensore camerunense è stato messo fuori squadra dall'allenatore Ten Hag (anche lui destinato a partire direzione Manchester United).

Alla base di questa esclusione ci sarebbero una serie di partite non all'altezza e un acceso diverbio con i tifosi dell'Ajax.

Il camerunese è stato spedito in vacanza dal tecnico e Onana ne ha approfittato per tornare nel suo Paese d'origine, come testimoniano le foto arrivate da Yaoundé in questi giorni.