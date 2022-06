Napoli, preoccupazione per il nuovo acquisto Olivera: ko al ginocchio e lacrime

Il nuovo terzino della formazione di Luciano Spalletti è stato sostituito nel corso della sfida contro il Panama: problema al ginocchio.

E' stato il primo acquisto della nuova stagione del Napoli, ma adesso il club azzurro attende con ansia notizie relative alle sue condizioni.

Mathias Olivera è uscito per infortunio al 38' della sfida amichevole tra Uruguay e Panama: preferito da Diego Alonso come titolare sulla sinistra, il laterale è stato costretto a lasciare il posto a Vina.

L'articolo prosegue qui sotto

Per lui un problema al ginocchio: il giocatore ex Getafe si è scontrato con Cordoba, ammonito per il fallo, cadendo a terra dolorante.

Dopo l'arrivo dello staff sanitario, il nuovo acquisto del Napoli è stato sostituito tra le lacrime, e adesso il club azzurro attende l'esito degli esami.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe trattarsi di una distorsione, ma solo nelle prossime ore verranno comunicate le reali condizioni di Olivera e i relativi tempi di recupero.