La nuova vita di Morganella: dalla Serie A ai pannelli solari

L'ex Palermo ora gioca tra i dilettanti svizzeri e si occupa di pannelli solari: "C'è troppa gente che rovina il calcio".

Undici anni in Italia con Palermo, Novara, Padova e Livorno, senza dimenticare l'esperienza col Basilea: Michel Morganella è svizzero di nazionalità ma italiano d'adozione, col cuore diviso a metà tra la parte elvetica e quella nostrana (il padre Giuseppe è originario della provincia di Benevento).

In Serie A lo abbiamo conosciuto grazie ai suoi look stravaganti e alle scorribande sulla fascia destra, oggi replicate - seppur in tono minore - con il Rancate tra i dilettanti svizzeri: un divertimento più che un impegno a tempo pieno, segno che i giorni del puro agonismo sono ormai passati.

Intervistato da 'Tio.ch', Morganella ha spiegato il motivo del suo allontanamento dalle dinamiche del calcio di primo livello: un disinnamoramento avvenuto negli ultimi anni.

"In vita mia non ho mai giocato per soldi, ci ho sempre messo sudore, passione e amore. Ho avuto diverse esperienze positive e negative e queste ultime, specialmente le più recenti, mi hanno fatto riflettere molto. Sono andato via dal Palermo ed è fallito, lo stesso è successo a Livorno e infine anche a Chiasso. Onestamente queste situazioni mi hanno stancato e fatto venire il voltastomaco, c'è troppa gente che rovina il calcio. Anche alla luce di ciò ho deciso di farmi da parte".

La nuova vita di Morganella non è dedita completamente al calcio: spazio anche al lavoro, più specificatamente nel settore dei pannelli solari.

"In questo momento la mia priorità è il lavoro, sono attivo in una ditta ticinese che si occupa di pannelli solari. Sto svolgendo i tre mesi di prova e sto imparando qualcosa di nuovo, che mi piace".

C'è spazio, ovviamente, anche per un ricordo della lunga permanenza a Palermo dove, insieme a lui, in rosa figurava anche un certo Paulo Dybala.