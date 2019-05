La nuova vita dell'ex Cagliari Dario Silva: fa il cameriere in una pizzeria

Negli anni '90 ha vestito la maglia del per tre stagioni segnando 20 goal in 89 partite, oggi Dario Silva invece fa il cameriere in una pizzeria di Malaga dopo aver subito l'amputazione della gamba destra.

Tutta colpa di un maledetto incidente mentre era al volante del suo pick up a Montevideo nel 2006. Troppo grave la frattura scomposta, che ha reso necessaria l'amputazione dell'arto.

Dario Silva però non si è perso d'animo e intervistato da 'Jugones de la Sexta' racconta la sua storia.

🍕¡CAMARERO DE UNA PIZZERIA! Así es la nueva vida de Darío Silva, exjugador de , Málaga y Sevilla. #JUGONES pic.twitter.com/QOKAUoI4O2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 15, 2019

"I soldi? Me li hanno portati via tutti i miei agenti. Ho lasciato il calcio perché mio padre mi aveva detto che gli sarebbero rimasti tre mesi di vita. Poi c'è stato anche l'incidente, poteva andarmi anche peggio. Non mi lamento".

Dopo l'esperienza al Cagliari, dove era arrivato nel 1995, Dario Silva ha vissuto gli anni migliori della sua carriera in tra Espanyol, Malaga e prima di chiudere al Portsmouth nel 2005/06. Quindi il bruttissimo incidente e una nuova vita. Ma senza rimpianti.