Notti Magiche: GOAL partner di David Buonaguidi per celebrare il trionfo a EURO 2020

Una stampa in edizione limitata. Tutti i proventi saranno destinati a chi è stato colpito dal Coronavirus in Italia e Inghilterra.

Per celebrare le notti magiche di Roma, Monaco e Londra, GOAL ha collaborato con l’artista italiano con base a Londra, David Buonaguidi, per creare una stampa in edizione limitata, attraverso la cui vendita verranno ricavati fondi interamente destinati a sostenere le persone colpite dal Coronavirus sia in Italia che in Inghilterra.

I tifosi italiani possono ora immortalare quella storica serata con un pezzo unico sul quale campeggiano le parole “NOTTI MAGICHE” nel caratteristico carattere rosa shock di Buonaguidi, il tutto su una mappa dell’Europa sulla quale sono segnate delle stelle per indicare dove gli Azzurri hanno ottenuto ciascuna delle loro vittorie a Euro 2020.

Buonaguidi è salito alla ribalta nel 2003 con il suo ormai iconico poster ‘MAKE TEA NOT WAR’, che ora è conservato al Museo d’Arte Moderna di Trento.

Questa stampa in edizione limitata, è entrata in produzione al fischio finale della sfida di Wembley ed ora è disponibile per l’acquisto.

Scopri di più ed acquista subito la tua stampa su www.goalnottimagiche.com