Nizza-Nantes dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

NIZZA-NANTES: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Nizza-Nantes

Nizza-Nantes Data: 7 maggio 2022

7 maggio 2022 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sportitalia

Streaming: Sportitalia.com

Ultimo atto della Coppa di Francia: Nizza e Nantes si sfidano nella finale della competizione nazionale per alzare al cielo il trofeo che vale parte della stagione.

I rossoneri hanno battuto Cholet, PSG (ai rigori), Marsiglia e la favola Versailles prima di presentarsi in finale: ci arrivano da quinti in classifica in Ligue 1, in piena zona europea.

I "canarini", invece, hanno eliminato Sochaux (ai rigori), Vitré, Stade Brestois, Bastia e Monaco (anche in questo caso ai rigori): in Ligue 1 occupano la nona posizione in classifica.

E' la prima finale tra queste due squadre nella storia di Coupe de France, ma non la prima per parte: entrambi club hanno vinto 3 Coppe di Francia nella loro storia.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per seguire la finale di Coupe de France tra Nizza e Nantes: dalle formazioni a dove seguirla in TV e streaming.

ORARIO NIZZA-NANTES

La partita tra Nizza e Nantes, in programma sabato 7 maggio 2022, verrà disputata allo "Stade de France" di Saint-Denis, Parigi. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 21:00.

DOVE VEDERE NIZZA-NANTES IN TV

Sarà possibile guardare la finale di Coupe de France in diretta TV in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, o scaricando l'app sulle moderne Smart TV.

NIZZA-NANTES IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Nizza e Nantes, valida per la finale di Coupe de France, sarà visibile in streaming sul sito ufficiale di Sportitalia o scaricando l'app su dispositivi mobili.

PROBABILI FORMAZIONI NIZZA-NANTES

Galtier con il 4-4-2 con Benitez tra i pali, Daniliuc, Todibo, Dante e Bard in difesa. Thuram e Rosaio in mediana con Boudaoui e Kluivert esterni: Delort e Dolberg in attacco.

Koumbouaré con l'ex Fiorentina Lafont in porta, Appiah, Palloi e Sylla in difesa. Coco, Moutoussamy, Cyprien, Chirivella e Merlin in mediana con Simon e Kolo Muani in attacco.

NIZZA (4-4-2): Benitez; Daniliuc, Todibo, Dante, Bard; Boudaoui, Thuram, Rosario, Kluivert; Delort, Dolberg. All. Galtier

NANTES (3-5-2): Lafont; Appiah, Pallois, Sylla; Coco, Moutoussamy, Cyprien, Chirivella, Merlin; Simon, Kolo Muani. All. Koumbouaré