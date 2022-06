Niente Milan: Botman va al Newcastle in cambio di 45 milioni di euro

Trattato a lungo dal Milan, Sven Botman giocherà in Premier League: Newcastle e Lille hanno trovato l'accordo per il centrale olandese.

Niente Milan e niente Serie A. La telenovela finisce qui: Sven Botman si è convinto e nella prossima stagione indosserà la maglia del Newcastle, che nelle ultime ore ha raggiunto l'accordo con il Lille per portare in Premier League il centrale olandese.

Secondo 'Sky Sport', i francesi hanno accettato un'offerta di 45 milioni di euro bonus compresi da parte dei Magpies, che da tempo erano in pressing su Botman. In serata lo scambio di documenti, prima di visite mediche, firma e ufficialità dell'operazione.

Superato dunque il Milan, che già a gennaio si era portato con decisione su Botman e in un certo momento sembrava essere pure sul punto di chiudere. Ma la distanza con il Lille, che ha sempre chiesto una cifra troppo alta per gli standard rossoneri, non è mai stata colmata in maniera definitiva.

L'ostacolo maggiore per il trasferimento al Newcastle era semmai lo stesso Botman, in un primo momento non particolarmente convinto della destinazione. Ma le ambizioni dei Magpies dopo il passaggio alla nuova proprietà saudita hanno fatto la differenza.